Bild: dpa/ rbb

rbb|24-SoMe-Jahresrückblick - Das bewegte Berlin und Brandenburg 2017 im Netz

31.12.17 | 08:49 Uhr

#metoo #ehefueralle #g20 oder #muslimban - das Jahr 2017 lässt sich auch anhand einiger Hashtags zusammenfassen. Doch welche Geschichten haben vor allem Berliner und Brandenburger bewegt? rbb|24 schaut auf seine erfolgreichsten SocialMedia-Posts 2017.

Chinesische Pandas und ein polnisches Wisent, britische Thronfolger und ein amerikanischer Ex-Präsident kamen 2017 nach Berlin und Brandenburg. Chris Dercon, André Holm, Peter Steudtner und Deniz Yücel bestimmten wochenlang die Nachrichten und sorgten allesamt für Proteste. Zudem waren der Kirchentag und das Turnfest in der Hauptstadt. In Berlin wurde eine Goldmünze gestohlen, in Brandenburg ein ganzes Dorf versteigert. Air Berlin landete zum letzten Mal, allerdings nach wie vor nicht am Flughafen BER. Und dann war da auch noch die Bundestagswahl.

Welche Themen die Berliner und Brandenburger in den Weiten der sozialen Medien besonders interessierten - zumindest wenn es nach den erfolgreichsten Posts von rbb|24 geht - können Sie hier nachlesen:



11. Fritz ist tot

Berlin und die Eisbären: Das soll bislang nicht oder nur zeitweise klappen. Im Januar beteiligten sich noch tausende Menschen an der Namenssuche für den Eisbär-Jungen, der letztlich Fritz genannt wurde, doch am 7. März verkündete der Tierpark um Direktor Andreas Knieriem, dass Fritz mit nur vier Monaten an einer Leberkrankheit gestorben ist.



10. Kipchoge triumphiert beim Berlin Marathon

Am 24. September war ganz Berlin auf den Beinen. Quasi beim Warm-up für die Bundestagswahl trotzten wie jedes Jahr tausende Menschen dem Regen und strömten zunächst zur Marathon-Strecke. Online sahen sogar weltweit Menschen zu (beliebt war der Facebook-Livestream vor allem in Indonesien!), wie sich zunächst die drei schnellsten Marathon-Männer der Welt ein rasantes Rennen lieferten. Und es am Ende zum Showdown zwischen dem Favoriten Eliud Kipchoge und dem Debütanten Guye Adola kam.



9. Laktose-intolerante Igel

Tiere gehen immer. Und ein wenig nützliches Wissen schadet ja auch nicht. Anders lässt es sich kaum erklären, dass unser Alltagstipp zu den Laktose-intoleranten Igeln so fleißig gelesen und geteilt wurde. Fast 4.000 Menschen leiten den hilfreichen Hinweis an Freunde und Follower weiter, der schließlich eine halbe Million Menschen erreicht.



8. Merkel und Obama beim Kirchentag

70.000 Menschen waren beim öffentlichen Gespräch zwischen Angela Merkel und Barack Obama vor dem Brandenburger Tor dabei. Deutlich mehr schauten online live zu. Und sahen einen Ex-US-Präsidenten, der sich massiv gegen Fremdenhass und Nationalismus auf der Welt aussprach. Und eine Kanzlerin, die appellierte, politisch nicht nur in Monaten, sondern in Jahren zu denken. Und zudem für einen denkwürdigen Dialog sorgte, bei dem sie die Lacher auf ihrer Seite hatte: Der oberste Repräsentant der evangelischen Kirche, Bischof Heinrich Bedford-Strohm hatte anmoderiert: "Neben mir sitzt der lange Zeit mächtigste Mann der Welt." Merkel: "Neben Ihnen sitze erstmal ich."

7. Urteil zu Kudamm-Rasern

Es war ein historisches Urteil: Am 27. Februar wurden zwei Männer, die bei einem illegalen Autorennen durch die Berliner City West über den Kudamm und die Tauentzienstraße einen Unfall verursacht hatten, bei dem ein Rentner getötet wurde, wegen Mordes verurteilt. Und das sorgte für tagelange Diskussionen und Reaktionen. In diesen beiden Kategorien ist die Verkündung des Urteils sogar der zweitstärkste Beitrag unseres Jahres auf Facebook.



6. Randale beim Brandenburg-Duell

Krawalle waren befürchtet worden - und sie kamen. Zwei Mal stürmten Fans des FC Energie Cottbus beim brisanten Brandenburg-Duell in Babelsberg das Spielfeld. Die Partie hatte ein Nachspiel, so geriet vor allem die Gruppierung "Inferno" in den Blick, die sich im Sommer auflöste. Und bis heute sind die Strafen der Sportgerichte noch immer nicht gänzlich akzeptiert. Dem Erfolg des Postings mit den exklusiven Bildern konnte übrigens auch ein ärgerlicher Fehler nicht schaden, der aus den beiden Regionalligisten gleich mal Drittligisten machen wollte.

5. Weltnichtrauchertag

Auch ein bisschen Nostalgie schadet nie. Am 31. Mai war (und ist jedes Jahr seit 1987) der Weltnichtrauchertag. Ein guter Grund, einmal in den Archiven zu kramen - und siehe da: Vor 43 Jahren hatten die Menschen auch schon die Probleme von heute, etwa dass man nirgendwo mehr rauchen darf. 1974 nicht einmal mehr in Bussen.



4. Abschuss eines Wisents

Dieser Schuss ging daneben, obwohl er sein Ziel traf. Ein furchteinflößender aber mutmaßlich friedlicher Wisent pilgerte von Polen nach Brandenburg. Doch in Lebus im Märkisch-Oderland entschied der Amtsleiter, das herren- wie herdenlose Tier zu erschießen. Unter anderem konnte kein Tierarzt mit einem passenden Betäubungsgewehr aufgetrieben werden. Die Geschichte wurde schnell zum Politikum, wurde auch im Netz tagelang heftig diskutiert und landete sogar in der New York Times.

3. Alwine wird versteigert

Die Anzeige des Jahres auf dem Immobilienmarkt stammt nicht aus dem strapazierten Wohnungsmarkt in Berlin, sondern aus dem beschaulichen Alwine im Landkreis Elbe-Elster. Ein winziges 15-Seelen-Dorf, das bis Mitte November - gelinde gesagt - niemand kannte. Doch als sechs in die Jahre gekommene Doppel- und Mehrfamilienhäuser für einen Mindestpreis von 125.000 Euro versteigert werden sollten, wurde das Dörfchen schlagartig bundesweit berühmt. Am Ende hat, trotz weit über einer Millionen "Interessenten" auf Facebook, nur eine Person geboten. Und für 140.000 Euro den Zuschlag erhalten.



2. Berlin geht baden

Wasserhochstand als Dauerzustand. Berlin versinkt. Zunächst im Regen, dann im Chaos. Mittlerweile sind die Hauptstädter längst geübt, bei den ersten Tropfen schon mal zu schauen, ob die Smartphones auch geladen sind. Denn eine moderne Bauernregel besagt: Wird es in Berlin nass, wird es in Berlin krass. Überschwemmte Bahnhöfe, unterspülte Tunnel, surfende, schwimmende, segelnde Berliner auf den Straßen. Besonders imposant waren die Aufnahmen am 27. Juni, als die Feuerwehr innerhalb eines Tages zu mehr als 1.000 Einsätzen ausrücken musste. Mittendrin der rbb, bei dem das Treppenhaus im Sendezentrum geflutet wurde.

Übrigens: 2016 war das absaufende Berlin noch unser beliebteste Facebook-Video des Jahres.



1. Deutschlands älteste Turnerin

Eine Frau turnte erfolgreich gegen sämtliche wichtigen und witzigen Meldungen sowie brisanten und rasanten Ereignisse des Jahres an: Eine Oma, das darf man so sagen, stellte alles in den Schatten. Johanna Quaas turnte beim Deutschen Turnfest mit 91 Jahren eine Kür am Barren, die nicht nur tausende Schüler beeindruckte. Unser kurzer Clip erreichte Millionen Menschen in der ganzen Welt und wurde fast 9.000 Mal geteilt. Und Johanna Quaas, mittlerweile 92 Jahre alt, turnt immer noch.

Politisches punktet auf Twitter

Anders als bei Facebook verhält es sich auf Twitter. Dort dominiert tatsächlich die Bundestagswahl sowie politische Meldungen. Dass rbb|24 nach der Bundestagswahl als einer der ersten vor allem auf die ostdeutschen Ergebnisse schaut, sorgt für den internen "Tweet des Jahres". Kein anderer rbb|24-Tweet wurde so oft geteilt und geliket wie die Feststellung, dass die Alternative für Deutschland in den neuen Bundesländern sogar zur zweitstärksten Partei wurde. Im Vorfeld der Bundestagswahl drehten auch weitere Meldungen viral die Runde. Dass der Berliner Ex-Abgeordnete Erol Özkaraca aus der SPD austritt wird ebenso fleißig geteilt wie der Coup der Partei "Die PARTEI", die Facebook-Gruppen der AfD mit 180.000 Mitgliedern kapert und trollt.

Anteilnahme auf Twitter

Ansonsten spielt Anteilnahme auf Twitter eine große Rolle. Die Ankündigung, dass das rbb Fernsehen Anfang Juni nach einem Anschlag bei einem Auftritt der Popsängerin Ariana Grande das Benefizkonzert "One Love Manchester" überträgt, erreicht die meisten User auf Twitter. Auch eine Mahnwache für einen getöteten Radfahrer in Neukölln sowie ein kurzer Clip des letzten Linkin-Park-Konzerts in Berlin, aufgenommen nur wenige Wochen vor dem Suizid von Sänger Chester Bennington, gehören zu den meist beachteten Tweets des Jahres. Und kurz vor Weihnachten trifft eine kurze Erinnerung an die Widerstandsgruppe "Rote Kapelle", die vor 75 Jahren in Berlin-Plötzensee von den Nazis hingerichtet wurde, noch mal hunderttausende, den Twitter-Nerv. Lediglich der Weltnichtrauchertag sowie der Starkregen liefen auf Twitter ähnlich gut wie auf Facebook und zählten auf beiden Plattformen zu den zehn wichtigsten Netz-Beiträgen.