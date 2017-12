Bild: dpa/Pedersen

Am 9. September strömen Zehntausende Musikbegeisterte zum Lollapalooza-Festival auf die Galopprennbahn Hoppegarten vor den Toren Berlins. Bei der Abreise am ersten Abend kommt es zu massiven Problemen mit stundenlanger Warterei und Dutzenden Kreislaufzusammenbrüchen. 2018 soll am Olympiastadion in Berlin alles besser werden.