Eine Schwarzfahrerin hat Bundespolizisten im brandenburgischen Jüterbog (Teltow-Fläming) mit Muttermilch bespritzt. Die 30-Jährige und ihr 20-jähriger Begleiter wurden am Donnerstag bei einer Kontrolle in einem Regionalexpress ohne Fahrschein erwischt, das teilte die Bundespolizei am Freitag in Berlin mit. Als Polizisten am Bahnhof Jüterbog die Identität der beiden überprüfen wollten, verweigerten sich diese.