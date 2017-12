Bild: dpa-Zentralbild

Jahrhundertregen. 250 Liter Regenwasser fielen an einem Tag im Juli alleine in der Gemeinde Leegebruch (Oberhavel). In Brandenburg und Berlin war seit Wetteraufzeichnung noch nie so viel Regen gefallen - der Verkehr war lahmgelegt, Keller vollgelaufen, Autos schwammen statt zu fahren.