imago/CHROMORANGE Audio: Inforadio | 05.12.2017 | Markus Streim | Bild: imago/CHROMORANGE

Illegale Müllentsorgung in Berlin - "Ich kenne keine andere Stadt in Deutschland, die so aussieht"

06.12.17 | 14:53 Uhr

Alte Möbel, Bauschutt oder sogar Sondermüll: An vielen Orten in Berlin liegen Berge illegal entsorgter Abfälle. In der Hauptstadt ist das Phänomen besonders extrem, sagt ein Ordnungsamtmitarbeiter. Dagegen vorzugehen ist fast aussichtslos. Von Markus Streim

Eine Autolackiererei in der Bergholzstraße. Zunächst einmal zeigt Inhaber André Schulze, wie es vor seinem Bürofenster aussieht: Auf einer Länge von vielleicht 20 Metern liegt illegal abgeladener Müll auf dem Bürgersteig im Gewerbegebiet zwischen Teltowkanal und Tempelhofer Weg. Seit dem Frühjahr hat sich an der Situation nicht viel verbessert – obwohl die Berliner Stadtreinigung vor zwei Tagen angerückt ist.

Illegal entsorgter Müll in der Berliner Bergholzstraße

Die Ereignisse im Frühjahr haben ihn frustriert. "Die Polizei kam und hätte sofort eine Fahndung einleiten können. Das Kennzeichen ist doch da, ich habe doch die Fotos gehabt. Da waren auch die Gesichter voll zu sehen." Doch das ist nicht passiert – obwohl an dem Ort nicht zum ersten Mal eine illegale Müllkippe entstanden ist. "Einer stellt was ab und dann stellen andere was dazu", sagt Kfz-Meister André Schulze. "Diese Dämmwolle liegt schon ewig da. Die Ecke dahinten stand auch voll, da konnte man nicht mal mehr richtig wenden."

"Hemmschwellen in Berlin besonders niedrig"

Im Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten in der Friedrichstraße ist Jürgen Freund zuständig für das "Ordnungsamt Online": ein vielgenutztes Portal mit Smartphone App, über das Bürger bequem und übersichtlich ihre Missstände im Bezirk melden können. Monatlich gingen rund 16.000 Meldungen ein, viele davon zu illegalen Müllablagerungen, berichtet Freund. "Offensichtlich sind die Hemmschwellen mein altes Sofa, meine alte Matratze einfach vor die Tür zu stellen, relativ gering geworden. Und das ist besonders extrem Berlin. Ich kenne keine andere Stadt in Deutschland, die so aussieht."

Schwierige Rechtslage

An der Bergholzstraße sind André Riemer und Kai Karpe von der BSR im Doppel-Einsatz mit Sperrmüllfahrzeug und Tonnentransporter. Kubikmetergroße Styroporwürfel, kaputte Schränke und ein ganzer Jägerzaun werden zermalmt. Das ist aber nur die Spitze des Müllbergs. Weiter unten entdecken die BSR-Leute neben Bauschutt auch Notizbücher, Postanschriften und zwei nagelneue Autokennzeichen. Die Sünder zur Kasse zu bitten sei schwierig, erklärt André Riemer: "Die Rechtslage ist nun mal so, dass jeder sagen kann: Das ist nicht von mir, ich hab's in die Tonne geschmissen. Und was dann mit dem Inhalt der Tonne passiert – da steht Aussage gegen Aussage." Spurensicherung bringe gar nichts, sagt auch die zuständige Bezirksstadträtin im Rathaus Tempelhof, Christiane Heiß: "Wir haben leider die Erfahrung gemacht, dass dies kein gerichtsfester Nachweis ist. Die Verursacher müssen auf frischer Tat ertappt werden."

Auf frischer Tat ertappt

André Schulz ist genau das gelungen – vor seiner Tempelhofer Werkstatt am 13. Mai, einem Samstag. "Ich hab davon ein Foto gemacht, hab' das sogar gezoomt mit einer Objektivkamera. Da sieht man das Kennzeichen, und hier sieht man alle drei. Die haben hier Duschkabinentüren zerschlagen, um das Aluminium zu bekommen. Und das Plastik haben sie liegen gelassen." Auch ein Reifen, Styroporkörper und Müllsäcke mit Dämmwolle seien dort gelandet, erzählt Schulz. "Und dann wurde die Ecke immer voller und voller."

Die BSR entsorgt die wilde Müllkippe

Monate später liegt die Dämmwolle noch immer auf dem Gehweg - inzwischen verwachsen mit dem Boden. Die BSR wird sie auch heute nicht mitnehmen. Immerhin die Polizei hat sich damals relativ schnell blicken lassen. Die Müllsünder seien da allerdings bereits wieder weg gewesen. Die Bilder an die Polizei schicken, zur Beweisaufnahme gehen – "das hat mich zwei, drei Stunden gekostet mit der Polizei", sagt Schulz. In der Zeit hätte er lieber gearbeitet.

Altöl und Asbest liegen drei Monate vor einer Kita

Doch der Aufwand würde sich ja lohnen, hoffte André Schulze damals noch. Denn nach den ertappten Umweltsündern kamen weitere mit noch gefährlicheren Hinterlassenschaften. Für BSR-Fahrer André Riemer ein etwas zu großes Problem. "Das hier ist Bauschutt wie Mineralwolle, Kartuschen oder Fußbodenbeläge." Da müsse zur Entsorgung das Schadstoffmobil kommen. "Dann haben wir hier noch einen Ölkanister, halb ausgelaufen." Illegal entsorgtes Altöl sei in diesem Jahr glücklicherweise nur ein paar Mal gefunden worden, so Stadträtin Christiane Heiß. "Das ist besonders gefährlich." Denn dabei würden nicht nur die Kosten der Allgemeinheit auferlegt, sondern auch Grundwasser und Boden gefährdet.

Alte Ölkanister auf der Straße sind ziemlich gefährlich | Bild: rbb/Markus Streim

Wie brenzlig solche Hinterlassenschaften sein können, erklärt André Riemer. Der Ölkanister in der Bergholzstraße stehe zum Beispiel direkt vor einem Gully. Und im vergangenen Jahr hätten BSR-Kollegen ausgelaufene Ölkanister und Asbest vor einer Kita gefunden. "Die haben drei Monate da gestanden."

Kaum Erfolge bei Suche nach Vermüllern

Umso wichtiger wäre es, dass Täter ermittelt und abschreckende Bußgelder verhängt werden - dachte KFZ-Lackierer Schulze noch im Mai. Doch drei Monate, nachdem er die Vermüller und deren Autokennzeichen fotografiert und der Polizei gemailt hatte, bekam er Post: "Die eingeleiteten Ermittlungen haben leider bisher nicht zur Feststellung der Täter geführt", liest Schulze aus dem Schreiben vor. "Das Verfahren wurde eingestellt." Die Erfolgsquote bei der Suche nach solchen Vermüllern tendiere berlinweit gegen Null – bestätigt Jürgen Freund vom Landesamt für Ordnungsangelegenheiten. "In der Theorie müsste das Ordnungsamt schauen: Lässt sich der Verursacher feststellen? Das ist im Normalfall ohnehin nicht möglich." Allein Neukölln verzeichnet seit der Einführung zusätzlicher Wachleute erste Erfolge. Ein Vorbild für Tempelhof-Stadträtin Christiane Heiß? Man habe 20 Mitarbeiter im Außendienst, erklärt sie. Zusätzlich gebe Leute vom Straßenamt und vom Grünflächenamt, die solche Vergehen auch meldeten. "Von privaten Sheriffs halten wir hier eher nichts. Da arbeiten wir lieber mit der BSR zusammen und mit dem 'Ordnungsamt Online'."

BSR-Mitarbeiter André Riemer und Kai Karpe bei der Arbeit

Videokameras gegen Vermüllung?

Schadenbeseitigung statt Vermeidung oder Täterermittlung, finanziert von der Allgemeinheit. Mehrere Millionen Euro für die Entsorgung gehen jedes Jahr allein an die BSR. Das ruft bei Steuerzahlern Unmut hervor. "Welcher Ordnungsamtsmitarbeiter setzt sich denn hier nachts hin in seinem Fahrzeug und wartet, bis was passiert? Eigentlich müsste man überall Videokameras machen", meint etwa einer der BSR-Mitarbeiter. "Da wäre ich dafür", bekommt er Unterstützung von Autolackierer André Schulze. Die Stadträtin hält jedoch nichts davon: "Kameras am Rand der Stadt aufstellen – darüber müssten wir nochmal diskutieren, ob das sinnvoll investiertes Geld ist."

In der Bergholzstraße stehen die beiden Altölkanister noch immer vor dem Gully. Ein Farbeimer ist noch dazugekommen. André Schulze wird das Geschehen auch weiterhin durch sein Bürofenster beobachten. Illusionen macht er sich aber keine mehr. Er fühle sich machtlos. "Hier kann doch jeder machen, was er will." Bei Betrieben wie dem seinen sei es aber anders: "Wir müssen alles hier entsorgen, ich brauche dafür Zertifikate und muss dafür Geld bezahlen. Die stellen das da ab und das läuft in die Kanalisation. Das ist alles nicht lustig."