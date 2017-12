Der frühere Kaufhauserpresser "Dagobert" ist genervt von Äußerungen des brandenburgischen Innenministers Karl-Heinz Schröter (SPD). "Ich bin kein Fachmann für Erpressungen, sondern ein resozialisierter Bürger", sagte Arno Funke am Montag. "Mein polizeiliches Führungszeugnis ist inzwischen sauber." Die Erpressungen seien Teil seiner Vergangenheit. "Das kann ich nicht mehr ändern, aber das liegt hinter mir."



Der Minister hatte zu der Erpressung des Paketdienstes DHL durch einen Unbekannten gesagt, er fühle sich an "Dagobert" erinnert. Erst schickte der Erpresser ein Paket mit einer gefährlichen Bombe an eine Firma in Frankfurt (Oder), dann landete am Freitag ein zweites Paket in einer Apotheke am Potsdamer Weihnachtsmarkt, der daraufhin gesperrt wurde. Das Paket wurde mit einem Wasserstrahl zerschossen. Der Erpresser hatte seine Forderung mit einem QR-Code verschlüsselt.