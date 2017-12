Einbruch in Kfz-Aufbewahrungsstelle in Marzahn

Wieder sind Unbekannte in eine Dienststelle der Berliner Polizei eingebrochen und haben ein hochwertiges Auto entwendet. Tatort war ein Gelände am Blumberger Damm in Marzahn. Die Polizei hatte den Wagen erst einen Tag vorher sichergestellt.