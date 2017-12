Berliner Notdienste an den Feiertagen

Krank an den Feiertagen ... und die Hausarztpraxis ist geschlossen. Was also tun? Wie an dringend benötigte Medikamente kommen, wenn alle Apotheken geschlossen sind? Die wichtigsten Anlaufstellen und Telefonnummern im Überblick.

Hier erfahren Sie auch, welcher Arzt in Ihrer Nähe Bereitschaftsdienst hat, wo Sie während der Feiertage eine geöffnete Apotheke finden und, ganz wichtig, wann Sie besser den Rettungsdienst rufen sollten.

In wirklich dringenden Notfällen gilt an allen Tagen und zu allen Zeiten die 112 . Für alle anderen Krankheitsfälle an Weihnachten ist - beispielsweise in Brandenburg - die 116 117 die richtige Telefonnummer. In Berlin gibt es außerdem die 310 031 - der ärztliche Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen.

Für Patienten mit Zahnschmerzen ist generell die KassenZAHNärztliche Vereinigung zuständig. Auf ihrer Internetseite und telefonisch unter 89004-333 informiert sie über den Notdienst an den Feiertagen - für das Angebot an den Wochentagen zwischen den Jahren muss man sich allerdings bei den Praxen durchtelefonieren.

Kurzwahl 22 8 33 (vom Handy, 69 Cent/Min) oder der kostenlosen Rufnummer 0800 00 22 8 33 (vom Festnetz). Oder per eine SMS „apo“ an die 22 8 33 senden (69 Cent/SMS). Nachdem man der Ortung und Lokalisierung des Standortes zugestimmt hat, erhält man eine SMS, in der die nächstgelegenen, geöffneten Apotheke genannt wird. Zusätzlich gibt es die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) die werktags auch kostenlos unter der Rufnummer 0800 011 77 22 berät. Auf Wunsch auch auf Russisch. Türkisch und Arabisch: (Beratung Türkisch, Rufnummer: 0800 011 77 23, Zeiten: montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr; Beratung Russisch, Rufnummer: 0800 011 77 24).

DRK-Kliniken Westend, DRK-Kliniken Berlin Mitte, DRK-Kliniken Berlin Köpenick, Ev. Krankenhaus Hubertus, Ev. Waldkrankenhaus Spandau, St.-Joseph-Krankenhaus, Vivantes Humboldt-Klinikum, Vivantes Klinikum Am Urban, Vivantes Klinikum Am Friedrichshain, Vivantes Klinikum Neu-kölln, Vivantes Klinikum Spandau, Klinik Hygiea

Notdienstpraxen in Kooperationskrankenhäusern

In der KV-Notdienstpraxis werden Patienten behandelt, die von der UKB-Rettungsstelle als "leichtere" Fälle weitergeleitet wurden.

KV-Notdienstpraxis am Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn (UKB)

Erste-Hilfe-Stellen DRK-Kliniken Berlin Westend in Charlottenburg: Freitag 15-22.30 Uhr sowie Samstag/Sonntag/Feiertag 8.30-22.30 Uhr

KV-Bereitschaftspraxis am St. Josefs-Krankenhaus in Potsdam: An den Feiertagen von 8 bis 20 Uhr, Zufahrt über Zimmerstraße 6. Telefon: 01805 582223101

KV-Bereitschaftspraxis am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus: An den Feiertagen von 8 bis 18 Uhr, Leipziger Straße, Haus 3. Telefon: 0355 465822

KV-Bereitschaftspraxis am Städtischen Klinikum in Brandenburg / Havel: An den Feiertagen von 9 bis 19 Uhr, Interdisziplinäres Aufnahmezentrum, Haus 3, Ebene 0

Hochstraße 29. Telefon: 03381 412845

KV-Bereitschaftspraxis am Werner-Forßmann-Krankenhaus in Eberswalde: An den Feiertagen von 9 bis 20 Uhr, Rudolf-Breitscheid-Straße 100. Telefon: 03334 692251

KV-Bereitschaftspraxis an der Immanuel-Klinik in Rüdersdorf: An den Feiertagen von 9 bis 18 Uhr, Ambulanz‐ und Aufnahmezentrum, Ebene 2, Seebad 82/83. Telefon: 033638 83663

KV-Bereitschaftspraxis im Achenbach-Krankenhaus des Klinikums Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen: An den Feiertagen und um die Uhr geöffnet, in der Notfallambulanz werden allerdings keine Termine vergeben. Sie können telefonisch die Wartezeiten erfragen. Telefon: 03375 288231