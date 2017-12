In Berlin ist erneut ein Radfahrer von einem Lastwagen angefahren worden. Die 77-jährige Frau erlitt am Dienstag in Mariendorf schwere Kopfverletzungen, als sie vom Außenspiegel des Lkw am Kopf getroffen wurde und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagen war laut den bisherigen Ermittlungen auf dem Mariendorfer Damm unterwegs. Der Unfall passierte, als der Fahrer die Frau, die rechts von ihm in gleicher Richtung unterwegs war, überholte.

Erst vor wenigen Tagen war eine Radfahrerin von einem abbiegenden Lastwagen erfasst worden und starb. Ein weiterer Radfahrer wurde ebenfalls bei einem Unfall mit einem abbiegenden Lkw schwer verletzt. Vor etwa einem Monat war ein vierjähriger Junge gestorben, nachdem er vom Außenspiegel eines Auto am Kopf getroffen worden war.

