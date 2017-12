Glückwünsche kamen am Donnerstag von Wissenschaftsministerin Martina Münch: "Der diesjährige Nobel-Preis für Physik ging indirekt auch schon an Alessandra Buonanno und das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik. Ich freue mich sehr, dass Alessandra Buonanno nun mit dem Leibniz-Preis die wichtigste deutsche Forschungsauszeichnung erhält." Sie habe mit ihrer Arbeit maßgeblich zur Messung von Gravitationswellen im Jahr 2015 und den damit verbundenen Beleg der Relativitätstheorie beigetragen.

Alessandra Buonanno studierte nach Angaben des Landes Physik in Pisa und wurde dort 1996 promoviert. Sie forschte dann am CERN in Genf, in Paris sowie am California Institute of Technology. 2005 wurde sie als Associate Professor an die University of Maryland berufen, wo sie seit 2010 einen Lehrstuhl innehat. Seit 2014 ist sie Direktorin am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Potsdam und seit 2017 Honorarprofessorin an der Universität Potsdam sowie an der Humboldt-Universität zu Berlin.