Passantin findet Frauenleiche in Berlin-Wedding

Einen Tag vor Weihnachten machte ein Passantin nahe des Virchow-Klinikums im Wedding einen grausigen Fund: Sie entdeckte auf dem Bürgersteig eine in Textilien eingewickelte Frauenleiche. Die Mordkommission ermittelt.

Eine Passantin hat am Samstag gegen 8:30 Uhr in Berlin-Wedding die Leiche einer Frau entdeckt. Es bestehe der Verdacht auf ein Tötungsdelikt, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

An der Fehmarner- Ecke Föhrerstraße in der Nähe des Virchow-Klinikums hatte die Passantin auf dem Bürgersteig einen großen, verschnürten Textilballen neben einem Schuttcontainer gesehen und Verdacht geschöpft. Sie alarmierte die Polizei. In den Textilien entdeckten die Beamten dann die Leiche einer Frau.