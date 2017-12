Die Frau, die am Samstagmorgen in Textilien eingewickelt in Berlin-Wedding tot aufgefunden wurde, ist getötet worden. Die Obduktion habe die Vermutung der Polizei bestätigt, hieß es am Sonntag. "Das Opfer starb durch massive Gewalteinwirkung", sagte eine Polizeisprecherin.

Das Opfer sei nicht am Fundort getötet, sondern später dort abgelegt worden. Die Identität der Frau sei aber noch nicht geklärt, sagte die Sprecherin weiter.