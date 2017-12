In Berlin-Spandau soll ein 19-jähriger Mann am Dienstagmorgen versucht haben, eine 17-jährige Bekannte zu töten. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei stieß der junge Mann die Jugendliche gegen 11 Uhr am Spandauer Burgwall in die Havel. Dann soll er hinterher gesprungen sein und mehrfach versucht haben, sie unter Wasser zu drücken.

Der 17-Jährigen gelang es, sich ans Ufer zu retten. Sie kam wegen einer Unterkühlung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige wurde anschließend von Beamten der Wasserschutzpolizei aus dem Wasser gezogen. Er musste reanimiert werden und wurde dann in ein Krankenhaus gebracht.

Die Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Tötung.