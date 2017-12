Video | Hochbetrieb in Himmelpfort startet

Himmelpfort im Norden Brandenburgs - hier wohnt er jedes Jahr sechs Wochen lang: der Weihnachtsmann. Mittlerweile kommen in der Adventszeit mehr als 20.000 Gäste in das 500-Seelen-Dorf. An den Wochenenden heißt es: Wunschzettel abgeben und Glühwein trinken.