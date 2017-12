Berliner und Brandenburger müssen sich am Dienstag auf teils heftigere Sturmböen einstellen. Bis 17.00 Uhr können Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h auftreten, warnt der DWD. Grund ist ein kleines, aber kräftiges Tief. Und an dessen Rückseite wird es kalt.

Hintergrund ist ein kleines, aber kräftiges Tiefdruckgebiet, dass am Dienstag über den Osten Deutschlands Richtung Nordosten hinwegzieht. Damit einher geht schauerartiger Niederschlag, der teils als Regen, teils aber auch als Schnee fallen kann. Auf der Rückseite des Tiefdruckgebietes gelangt dann maritime Polarluft nach Berlin und Brandenburg. In der Nacht zu Mittwoch besteht Gefahr durch teils überfrierende Nässe.

Der Deutsche Wetterdienst hat vor heftigeren Sturmböen in Berlin und Brandenburg gewarnt. Zwischen 8 und 17 Uhr können Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h auftreten, teilten die Meteorologen am Dienstag mit. Vorsicht sei vor allem vor herabfallenden Ästen und umherfliegenden Gegenständen geboten.

Während in höheren Lagen der Mittelgebirge in der Woche mit weiterem Schneefall zu rechnen ist, wird es in der Region Berlin/Brandenburg allenfalls eine dünne Schneedecke geben ö- und die auch nur kurzzeitig, so die Meteorologen.

Ob es eine weiße Weihnacht in Berlin und Brandenburg geben könnte, ist derzeit noch unklar. In der 14-Tage-Vorschau des Deutschen Wetterdienstes bewegen sich die Temperaturen aktuell immer knapp um den Gefrierpunkt.