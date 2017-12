Bild: rbb/Ulf Morling

Millionenerbe einer Frau verjubelt - Notar und Steuerberater machen wohl gemeinsame Sache

08.12.17 | 17:51 Uhr

Hiltrud B.* war reich. Ihr Millionenerbe sollte das Tierheim bekommen. Doch als sie dement wurde, verschleuderten Vertraute wohl ihr Vermögen. Das Tierheim ging leer aus. Ein Notar und ein Steuerberater stehen dafür nun vor Gericht. Von Ulf Morling

Die beiden Angeklagten sind gut situierte Berliner: Paul R.* (72) ist Steuerberater, der Mitangeklagte Theo O.* (62), ist Rechtsanwalt und Notar. Beide sind sich keiner Schuld bewusst, zumindest reden sie nicht davon: Sie schweigen zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft, wie das über zwei Millionen schwere Vermögen Gertrud G.s sich über knapp zweieinhalb Jahre immer weiter reduzierte und das Tierheim Berlin zuletzt leer ausging. "Mein Mandant wird sich zunächst nicht äußern", erklären die Verteidiger.

Steuerberater R. war "Vormund"

Hiltrud B. kannte den Angeklagten R. schon lange: Er war ihr Steuerberater. Als sich Anfang 2005 ihre schwere Demenz ankündigte, legte sie alle ihre Geschäfte in die Hände von Paul R. und erteilte ihm die notarielle Vollmacht, sie gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten. Damit machte sie laut Ermittlern den Bock zum Gärtner. Spätestens im Februar 2005 soll dann die schwere Krankheit der Seniorin begonnen haben. Wegen ihrer Demenz soll sie nicht mehr geschäftsfähig gewesen sein und wurde sofort in ein Pflegeheim in Schöneberg eingeliefert. R. soll seinerseits seiner damaligen Ehefrau Catrin* eine Vollmacht erteilt haben und beide schröpften laut Ermittlern in den folgenden Jahren das Millionenerbe der alten, schwerkranken Dame, die ihnen vertraut hatte.

Ein Großteil der Vorwürfe verjährt

Bereits 2005 bis 2008 flossen Barzahlungen der dementen B. an die Ehefrau des angeklagten Steuerberaters. Laut Staatsanwaltschaft waren allein das bereits 1,5 Millionen Euro, u.a. als "Schenkung" deklariert. Doch im Prozess werden wegen der Verjährungsfristen nur die Jahre von 2010 an verhandelt: In diesen Jahren lebten Paul R. und seine Gattin in ihrer Zehlendorfer Wohnung und ihrer "Datscha" auf Sylt auf großem Fuße und konnten dies dank des Vermögens der betreuten Seniorin Hiltrud B., so der Vorwurf des inzwischen geschiedenen Ehepaars durch die Staatsanwaltschaft. So flossen tausende Euro auf das Firmenkonto von Steuerberater R. für sogenannte "Treuhandtätigkeit" für die Seniorin im Pflegeheim: mehrfach soll er alle paar Monate jeweils 3.570 Euro von B.s Konto abgebucht haben. Anfänglich noch wurde fast zaghaft das Konto der dementen Mandantin geplündert, laut Ermittlern: Im Januar 2010 wurde mit der Postbankkarte Hiltrud B.s von Steuerberater R. bzw. seiner Ehefrau Catrin eine Rechnung im Heimwerkermarkt "Roller" bezahlt in Höhe von 739,40 Euro. Zwei Jahre später sollen es Barabhebungen von bis zu 3.000 Euro gewesen sein.

Plötzlich ist die Ehefrau Alleinerbin

Laut Anklage kam damals der zweite Angeklagte zu dem mutmaßlich kriminellen Duo hinzu: Notar Theo O. soll nach dem Plündern des Kontos von Hiltrud B. im Frühjahr 2012 notariell beglaubigt haben, dass die Ehefrau des Steuerberaters Alleinerbin sei. Zwar hatte Seniorin Hiltrud B. dies 2008 genauso auch verfügt, aber die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie bereits damals schwer krank und nicht "testierfähig" war. Der Notar, so der Vorwurf, habe das gewusst und trotzdem die Urkunden ausgestellt. Im Februar 2004 hingegen hatte Hiltrud B. noch dem "Tierschutzverein für Berlin und Umgebung Corporation e.V." ihr Erbe vermacht. Durch die plötzliche Änderung des Alleinerben auf Catrin A. entgingen dem Tierheim laut Staatsanwaltschaft 744.297 Euro.

Viel Geld und Mordversuch

Doch das Geld brachte dem Ehepaar offenbar kein Glück: Im Juni 2014 soll die Alleinerbin der inzwischen verstorbenen reichen Seniorin dann einen Mordauftrag erteilt haben. Ihr damaliger Ehemann Paul R. war nach dem Ausführen des Hundes auf einem Parkplatz in Zehlendorf mit 13 Messerstichen niedergestreckt worden. Der Täter war der junge Geliebte von Ehefrau und Haupterbin Catrin. Die 71-Jährige soll den 45-jährigen Tankwart an ihrer Stammtankstelle in Halensee kennengelernt haben und ihm sowie einem weiteren Helfer den Mordauftrag erteilt haben, der dann allerdings knapp fehlschlug. Inzwischen sind beide am Mordkomplott beteiligten zu Haftstrafen bis zu zehn Jahren verurteilt.

Catrin A. ist schuldunfähig

Die mutmaßliche Drahtzieherin des Mordkomplotts gegen ihren damaligen Ehemann und die Alleinerbin von Hiltrud B. wird allerdings wohl nie strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Die Verfahren gegen sie sind eingestellt. Sie hat angeblich dasselbe Schicksal erreicht, wie die inzwischen verstorbene Hiltrud B. Auch Catrin A. sei inzwischen schwer erkrankt, heißt es. Sie leide ebenfalls unter Demenz. Das Urteil gegen Catrin A.s Ex-Mann und den mitangeklagten Notar soll frühestens Anfang März gesprochen werden. Am Dienstag, dem 12. Dezember, sagt die erste wichtige Zeugin im Prozess aus: die Ermittlungsführerin des Berliner Landeskriminalamts.

