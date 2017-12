Eine Plastiktüte mit Patronen ist am Sonntagabend in Berlin-Charlottenburg nahe dem Weihnachtsmarkt vor dem Schloss gefunden worden. Die Polizei bestätigte rbb|24 einen entsprechenden Bericht der "B.Z.", betonte aber gleichzeitig, der Munitionsfund habe nichts mit dem Weihnachtsmarkt zu tun.

Bei dem Fund handelte es sich um 200 Schuss neuwertiger Munition, Kaliber 7.65. Der Zeitung zufolge hatte der Mieter eines Tiefgaragenplatzes am Spandauer Damm die Tüte mit der Munition gefunden und die Polizei alarmiert. Über der Tiefgarage befindet sich eine Moschee, auch damit stehe der Munitionsfund nicht in Zusammenhang, so die Polizei.

Polizeibeamte mit Sprengstoffspürhunden suchten das Gelände ab, konnten aber keine weitere Munition finden.