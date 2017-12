Ein Jahr nach dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz werden nun die ersten 125 Polizei- und Notarztwagen mit modernen Notfallrucksäcken ausgestattet. Die sogenannten RET (Rettungs-, Erstversorgungs- und Transport)-Bags dienen der Erstversorgung von vielen Verletzten. Rund 500 weitere Rucksäcke sollen Anfang Januar auch auf Rettungswagen und Löschfahrzeugen verteilt werden, teilte die Berliner Feuerwehr am Mittwoch mit.

Berliner Senat will Polizei zur Terrorabwehr massiv aufrüsten

Die neuen Rucksäcke enthalten zum Beispiel acht kleine Taschen mit Mini-Trauma-Kits zur Versorgung von stark blutenden Wunden, etwa durch Spezialbandagen und Tourniquets zum Abbinden. Außerdem sind Wärmedecken, Spezialverbände für Brustkorbverletzungen und vier stabile Tragetücher inbegriffen.

Konzipiert wurden die Notfallrucksäcke von Feuerwehrleuten, Polizisten und Notärzten. Ein Vorteil der gemeinsamen Beschaffung von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sei die "für Deutschland einmalige Austauschbarkeit von Erstversorgungsmaterial", hieß es in der Mitteilung der Berliner Feuerwehr. So könnten Polizisten im Notfall bereits am Unfallort mit der Erstversorgung beginnen und Verletzte mit den Tragetüchern zu den Rettungskräften bringen.