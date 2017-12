Panzernashorn-Bulle Thanos, am 12. September 2015 im Dickhäuterhaus des Tierparks Berlin geboren, hat am Donnerstag die Reise in sein neues Zuhause angetreten. Das derzeit rund 600 Kilogramm schwere Tier wird künftig im "Direnpark" im niederländischen Amersfoort leben. Sein Umzug erfolgte innerhalb des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes für diese gefährdete Tierart.

Dass der gut zweijährige Thanos nicht bei seiner Mutter Betty in Berlin bleiben kann, sei ganz normal, so der Tierpark. "Mit rund zwei Jahren lösen sich die Jungtiere in der Wildbahn von ihren Müttern und gehen eigene Wege. Panzernashörner sind Einzelgänger", sagte Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem. Nun sind Mutter Betty (22) und Vater Belur (27) wieder die beiden einzigen Panzernashörner im Tierpark Berlin.

Panzernashörner – benannt nach der charakteristischen Faltung ihrer Haut – sind in ihrer Heimat im Nordosten Indiens und Nepal gefährdet. Geschätzt leben heute wieder rund 2.800 Tiere in der freien Wildbahn. Das war nicht immer so: 1905 lebten nur noch etwa 75 Panzernashörner in Indien. Doch auch die mit durch Zoos unterstützten Schutzmaßnahmen in Indien und Nepal haben Wirkung gezeigt – es wurde zuletzt ein ansteigender Trend beobachtet.

Panzernashörner sind nach dem Elefanten und dem Breitmaulnashorn die drittgrößten Landsäugetiere der Erde.