Pferde-Quäler in Brandenburg unterwegs

Einem Pony wird das Auge ausgestochen und der Schädel zertrümmert. Ein anderes erliegt seinen Verletzungen. In Brandenburg, dem selbst ernannten Pferdeland, geht ein Tierquäler um. Peta hat jetzt eine Belohnung zur Ergreifung des Täters ausgesetzt.

Vor zwei Wochen war einem Fohlen in Menz ein Auge ausgestochen und der Schädel zertrümmert worden. Das Tier wurde inzwischen operiert und kann auf seinen Hof zurückkehren. Ein anderes Pferd derselben Besitzerin erlag bereits Ende Oktober seinen schweren Schädelverletzungen. Die Polizei geht in beiden Fällen vom selben Täter aus. Bei den Ermittlungen zu dem verletzten Fohlen konnten Fußspuren sichergestellt werden, die vom Täter stammen sollen.

Schläge mit Metallstangen, Messerstiche, Schüsse aus dem Luftgewehr: Immer wieder gibt es im gesamten Bundesgebiet und auch in Brandenburg Fälle von durch Tierquäler verletzten oder getöteten Pferden. Auch aktuell ist einer oder sind mehrere Pferdehasser unterwegs. Zuletzt wurden in einem Stall im Landkreis Oberhavel gleich zwei Mal Tiere schwer verletzt.

Erst im Juli waren ein Pferd in Beelitz mit einem Messer und eines in Michendorf (beide Potsdam-Mittelmark) mit einer Luftdruckwaffe verletzt worden. Auch hier setzte Peta eine Belohnung aus.

"Immer wieder werden Peta Gewalttaten gegenüber Pferden gemeldet", erklärte Sprecherin Judith Pein im Sommer. Die Tierschützer fordern daher ein bundesweites, behördliches Register, in dem Anschläge auf Pferde und bereits überführte Tierquäler erfasst werden. "So könnten regionale Häufungen und mögliche Tatzusammenhänge aufgezeigt sowie Täterprofile erstellt werden. Behörden könnten effektiver überregional zusammenarbeiten." Pferdehalter könnten so über Gefahrenschwerpunkte informiert und gewarnt werden, um Pferde besser vor Angriffen schützen zu können.

Derzeit empfehlen die Tierschützer, Pferde – sofern möglich – nachts nicht auf den Weiden zu lassen, sondern in einer gesicherten Stallung unterzubringen.