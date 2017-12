Allein in Berlin-Tegel wurden in diesem Jahr 23 Abschiebungen verhindert - buchstäblich in letzter Sekunde: vom Piloten der Maschine. Denn der Kapitän darf entscheiden, wen er transportiert und wen nicht. Als Entscheidungshilfe dient ihm eine simple Frage.

Es gibt diese eine entscheidende Frage. Bevor ein Abzuschiebender, der von Beamten der Bundespolizei ans Flug-Gate gebracht wird, die Maschine betreten kann, wird er vom Piloten gefragt, ob er überhaupt mitfliegen will. "Möchten Sie mit uns diesen Flug antreten?", sei die Frage, die jeder Lufthansa-Pilot stellt, bevor er einwilligt, den Abschiebepflichtigen zu transportieren. Sage derjenige "nein" und vermittle das Gefühl unter Druck zu stehen, würde er im Regelfall auch nicht mitgenommen, so eine Lufthansa-Pilotin, die anonym bleiben möchte, zu rbb|24.

Üblicherweise, so Tolksdorf, bekomme die Crew vor dem Abflug eine Liste mit den Personen an Bord, die abgeschoben werden. Diese werden dann, so wie von der anonymen Pilotin geschildert, vom Piloten in Augenschein genommen. Es gehe darum zu überprüfen, ob von ihnen möglicherweise eine Gefahr ausgehen könnte. Nimmt der Pilot einen Passagier, von dem die Flugsicherheit beeinträchtigt werden könnte, nicht mit, ist er rechtlich gesehen auf der sicheren Seite. Er kann durch die luftpolizeiliche Hoheit die Mitnahme von "unruly passengers" ebenso verweigern, wie die von betrunkenen Fluggästen.

Die Pilotenvereinigung Cockpit hat sich in der Vergangenheit stets vor ihre Kapitäne gestellt, die Abschiebungen aus Sicherheitsgründen verweigern. "Die Piloten sind gesetzlich in der Pflicht, so zu handeln. Wenn Gefahr von einer Person ausgeht, etwa weil sie um sich schlägt, darf das Flugzeug nicht abheben", sagte ein Sprecher dem Evangelischen Pressedienst. Andernfalls müsse die Crew das Problem "in zwölf Kilometern Höhe ausbaden".