Irène Bluche Audio: Kulturradio | 19.12.2017 | Teil 7 "Mandy - ein Leben als Teenagermutter" | Bild: Irène Bluche

Jonny hat eine Teenagermutter - "Sie lässt mich immer im Stich"

25.12.17 | 13:06 Uhr

Mandy aus Hellersdorf ist 13, als sie schwanger wird. Unter Tränen gesteht sie es ihren Eltern. Die sind seitdem für sie und vor allem ihren Sohn da. Denn Mandy schafft es auch mit inzwischen 23 nicht, sich regelmäßig um Jonny zu kümmern. Von Irène Bluche

Jonny sitzt nur auf der Kante des buntgemusterten Sessels. Er beugt sich über den Wohnzimmertisch. Hochkonzentriert schneidet er mit einer Bastelschere Muster in weißes Butterbrotpapier. Auch wenn die Mädchen in seiner Schule Jungs auslachen, die mit acht Jahren noch gerne basteln – das ist ihm egal: "Auf jeden Fall mach ich noch viele Weihnachtssterne. Sehr viele." Die ganze Familie soll dieses Jahr an Weihnachten damit bedacht werden. Die ganze Familie: Das ist erst einmal seine Oma. Dann der Opa. Seine Tante Nancy. Und dann auch Mandy, seine Mutter. Wie aus dem Gesicht geschnitten ist er ihr: hellblonde Haare, eine schmale Stupsnase. Nur die Augen sind blau und nicht grün. Eigentlich soll Mandy jetzt immer sonntags zu Besuch kommen. Das hat das Jugendamt festgelegt. Doch sie sagt oft ab. Am Tag zuvor hatte sie Geburtstag, und Jonny wollte sie nicht sehen. "Weil sie mich ja auch immer im Stich lässt. Da wollte ich das bei ihr auch mal so machen."

Ganz Hellersdorf für ein Kind

Gerade einmal 14 Jahre alt war Mandy, als Jonny auf die Welt kam. Der kleine Junge wohnt seit seiner Geburt bei seinen Großeltern. Als er ein Jahr alt war, ist seine Mutter weggegangen. Sein Vater, damals 15, war schon nach wenigen Wochen aus seinem Leben verschwunden. Jonny bekam Mandys altes Zimmer und wächst seitdem als Sohn einer Teenagermutter bei Frührentnern auf. Sein Glück, sagt sein Psychotherapeut Dr. Matthias Reinhold: "Die Großeltern haben komplett die elterliche Bemutterung und Bevaterung übernommen, und ich staune, was für eine unheimlich gute Entwicklung Jonny genommen hat." Es sind nicht nur Oma und Opa, Tanten und Onkel: Das Jugendamt, die Kita, die Schule, der Fußballverein, die Therapeuten - alle sind für diesen kleinen Hellersdorfer Jungen da. Matthias Reinhold beschreibt es so: "Jedes Kind braucht Wurzeln, so dass es wie ein Baum gut wachsen kann. Oder wie man in Afrika sagt, es braucht ein ganzes Dorf, damit ein Kind gut groß werden kann. Die Wurzeln hat er, das Dorf auch."

"Ich bin ja nur die lumpige Oma"

Dennoch: Das große Thema in Jonnys Leben ist die abwesende Mutter. Er hat sie angerufen, um sie zu seinem neunten Geburtstag einzuladen. "Aber sie wird nicht kommen", sagt Jonny, "Das weiß ich jetzt schon". Zu oft hat sie Fußballspiele verpasst, Verabredungen kurzfristig abgesagt und wichtige Feste verstreichen lassen. Aber wenn sie kommt, dann ist alles anders: Die Enttäuschung ist vergessen und die beiden spielen zusammen Basketball, gärtnern im Schrebergarten oder basteln jetzt im Winter. "Wenn sie da ist, dann ist sie wirklich da, da kann man nichts sagen", bestätigt Mandys Mutter. Mandy hat das alleinige Sorgerecht, auch wenn Jonny nicht bei ihr wohnt. Alle wichtigen Entscheidungen und Termine müssen die Großeltern mit ihr abstimmen. "Ich bin ja nur die lumpige Oma", sagt Mandys Mutter - halb lachend, halb verärgert. Im Moment begleitet sie Jonny drei Mal die Woche zum Fußballtraining beim Hellersdorfer FC Berlin, schaut sich jedes seiner Spiele an, bringt ihn zur Schule und holt ihn wieder ab.

Ein Außerirdischer in der eigenen Familie

Wenn Jonnys Oma ihn zur Schule bringt, kommt sie kaum hinter ihm her. Er rennt. "Er ist ein Außerirdischer", sagt sie lachend. Er ist der erste in der Familie, der gerne zur Schule geht. Und er ist ein sehr guter Schüler. Inzwischen besucht er die dritte Klasse und bringt nur beste Bewertungen nach Hause. Er liebt Mathe, Deutsch und Kunst, Sport sowieso. Bei den Hausaufgaben sitzen die Großeltern immer daneben. "Bei Englisch kann ich ihm aber zum Beispiel nicht helfen", sagt die Oma, "ich hab' ganz schön gekiekt, weil er so schnell fertig war". Jonny will der Beste sein. In der Schule und vor allem beim Fußball. Sein Ziel ist es, Profi-Fußballer zu werden. Bei Bayern München. Oder Barcelona. Oder Real Madrid. Darunter geht es nicht.

Alles für Jonny

Bei Mandy war das ganz anders. Die Schule fiel ihr schwer. Nach Jonnys Geburt mit nur 14 Jahren versuchte sie noch, auf einen Schulabschluss hinzuarbeiten, dann brach sie die Förderschule vor der zehnten Klasse ab. Doch sie hat sich wieder gefangen. Jahr für Jahr hat sie sich hochgearbeitet: Erst Praktika, dann geförderte Maßnahmen, dann ergatterte sie sogar einen Ausbildungsplatz als Werbetechnikerin. Um die Berufsschule zu schaffen, besuchte sie zusätzliche Kurse in Mathe und Deutsch "weil irgendwie alles aus dem Kopf raus" war. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, sagt sie, dass sie das alles macht, um eines Tages Jonny ein gutes Zuhause bieten zu können. Doch ihr Leben verbringt sie im Moment vor allem mit der Arbeit und mit dem Freund, den sie kennengelernt hat, als Jonny noch ein Baby war.

Der Weihnachtsstern von Jonny hängt im Büro von Irène Bluche im Haus des Rundfunks | Bild: rbb/ Wiebke Nieland

Weihnachtswünsche

Weihnachten sollen nun alle zusammen feiern, das haben Mandys Eltern so geplant. Auf das alljährliche Weihnachtsfoto von Jonny muss die Familie verzichten. Jonny will sich nicht mehr mit dem Weihnachtsmann im Einkaufscenter East Gate ablichten lassen: "Keine Lust. Da bin ich zu alt für." Sein Weihnachtsstern aus Brottüten ist fertig, ich darf ihn mitnehmen. Vorsichtig entfaltet er Tüte um Tüte, bis ein großer heller Stern entsteht. "Ein Kunstwerk", sage ich. "Das geht noch besser", sagt er.