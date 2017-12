Die Berliner Polizei warnt vor Anrufen von Betrügern, die sich als Polizisten ausgeben.

Wie Polizeisprecher Thomas Neuendorf am Mittwoch dem rbb sagte, nutzen die Täter die Möglichkeit, eine Rufnummer auf dem Telefon anzeigen zu lassen. Diese sehe aus wie die Notrufnummer der Polizei. Die Polizei rufe aber nicht mit der Kennung 110 an, so Neuendorf. Die Polizei lasse sich auch nicht auf irgendwelche Konten Geld überweisen. "Wenn das passiert, sind hier Betrüger am Telefon."

Neuendorf zufolge gibt es in Berlin immer wieder Anrufe von falschen Polizisten. Diese hätten insbesondere alleinstehende ältere Menschen im Visier.