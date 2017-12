Nach Großbrand in Kuhsdorf in der Prignitz

Im Fall einer in der Nacht zum 11. Dezember niedergebrannten Futtermittelhalle in Kuhsdorf in der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) ermittelt die Brandenburger Polizei jetzt wegen Brandstiftung. "Da unsere Kriminaltechniker herausgefunden haben, dass sich die Brandausbruchstelle außerhalb der Halle selbst befand, besteht der Verdacht der Brandstiftung", bestätigte Pressesprecher Toralf Reinhardt von der Polizeidirektion Nord am Freitag rbb|24.