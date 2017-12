Polizisten bei Verfolgungsjagd in Neukölln verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Neukölln wurden in der vergangenen Nacht zwei Polizeibeamte verletzt und ein Polizeiauto demoliert. Nach derzeitigen Erkenntnissen fiel den beiden Polizisten gegen zwei Uhr ein Opel in der Fuldastraße auf, den sie daraufhin verkehrsrechtlich überprüfen wollten.

Der Opel-Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern flüchtete. Das Polizeifahrzeug folgte dem Flüchtenden, kam jedoch am Weichselplatz nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte erst rechts gegen einen geparkten VW und dann gegen einen Poller, bevor es auf dem Gehweg zum Stehen kam.