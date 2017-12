Bild: dpa/Paul Zinken

Staatsschutz ermittelt - Entschärftes Paket war wohl nicht zündfähig

01.12.17 | 20:38 Uhr

Es enthielt Nägel, Batterien und auch einen Polenböller. Doch explosionsfähig war das Paket, das am Freitag in der Potsdamer Innenstadt entschärft wurde, vermutlich nicht. Die Hintergründe dieses Falls sind noch unklar.

Das verdächtige Paket, das die Polizei am Freitag in der Potsdamer Innenstadt unschädlich gemacht hat, war vermutlich nicht explosionsfähig. Nach Angaben von Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) wurde darin kein Zünder gefunden. Es handele sich um einen sehr gut imitierten Sprengkörper, sagte Schröter am Abend im rbb. In dem Paket sei ein zylindrischer Gegenstand mit Kabeln, Batterien und Nägeln gewesen, erklärte ein Polizeisprecher. Auch ein sogenannter Polenböller wurde den Angaben zufolge in dem Paket gefunden. Dessen Sprengkraft sei nicht unerheblich gewesen, so Schröter. Er verwies auf Fahrkartenautomaten, die mit solchen Böllern schon gesprengt wurden.

Polizei sucht nach weiteren Paketen

Am Nachmittag hatte ein Lieferdienst das Paket in einer Apotheke nahe dem Potsdamer Weihnachtsmarkt zugestellt. Einem Mitarbeiter kam das Paket verdächtig vor. Er verständigte die Polizei. Spezialisten der Bundespolizei untersuchten das Paket und öffneten es mit einem Wasserstrahl. Die Polizei sucht nun nach möglichen weiteren verdächtigen Paketen, die in der Umgebung ausgeliefert worden sein könnten. Die Suche erstrecke sich auf einen Radius von 300 bis 400 Metern um die Apotheke. Das betroffene Gebiet - darunter ein Teil des Weihnachtsmarktes - ist auch am Abend weiter gesperrt. Der betroffene Sperrkreis verläuft über die Lindenstraße, Charlottenstraße, Jägerstraße und Gutenbergstraße. Die betroffenen Anwohner konnten bislang nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Am Samstag soll der Weihnachtsmarkt voraussichtlich wieder komplett öffnen.

Hintergründe noch völlig unklar

Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat inzwischen die Untersuchungen übernommen. Derzeit werde in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Unklar ist etwa, wer das Paket an die Apotheke hat liefern lassen. Die Polizei bat am Freitagabend via Twitter mehrfach, "jegliche Spekulationen" über den Vorfall zu vermeiden. Die Hintergründe seien unklar. Nach Angaben von Innenminister Schröter war auf dem Paket zwar ein Absender, der werde aber vermutlich nicht echt sein. Schröter sagte, es sei zu früh, um davon zu sprechen, dass es sich bei dem Paket um einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt gehandelt habe. Es könnte auch dem Apotheker gegolten haben.

Woidke dankt Polizei

Ob das Sicherheitskonzept für den Weihnachtsmarkt angepasst wird, konnte Potsdams Bürgermeister Jann Jakobs (SPD) am Abend nicht sagen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dankte der Landes- und der Bundespolizei. Deren Arbeit sei "schnell und zugleich besonnen" gewesen, sagte Woidke am Abend laut einem Statement. "Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Apotheke, in der das Päckchen abgeben wurde, gilt mein Dank für ihre Umsicht."