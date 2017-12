Vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten muss sich am Dienstag ab 12.00 Uhr ein Autofahrer wegen eines schweren Unfalls auf der A9 verantworten.



Der 21-Jährige hatte laut Staatsanwaltschaft im Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Auto verloren, nachdem er zwei Freundinnen von einem Zeltplatz abgeholt hatte. Dafür war er in der Nacht von Berlin nach Leipzig gefahren, hatte die Freundinnen gegen halb fünf am Morgen aufgenommen und war sofort wieder Richtung Berlin aufgebrochen.



Auf dem Rückweg sei der völlig übermüdete junge Mann dann auf der A9 kurz weggedämmert und dabei mit einem Sattelschlepper zusammengestoßen. Seine Freundinnen wurden zum Teil schwer verletzt.