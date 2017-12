Es war der Morgen des 7. Oktober 2015 in der Nähe des S-Bahnhofs Nikolassee. Hier sollten an diesem Morgen einige Szenen der 5. Staffel der US-amerikanischen Erfolgsserie "Homeland" gedreht werden: Unter anderem sollte eine wilde Verfolgungsjagd von schnellen Autos, und zwar mit einer Drohne aus der Luft. Dutzende Mitglieder der Filmcrew waren vor Ort, für die Straßensperrungen allein waren 25 Ordner eingesetzt. An eine dieser Absperrungen fuhr gegen 7.50 Uhr Prof. Dr. Siegfried L.* (63) mit seinem Porsche heran und - kam nicht weiter.

Eine 39-jährige Cutterin, die am Tattag als Posten eingesetzt war, stand hinter der rotweißen Barke, die als Absperrung diente. Sie erklärte Autofahrer L., dass er warten müsse, bis in wenigen Minuten die Straße freigegeben werde. Das ließ Siegfried L. laut Staatsanwaltschaft sich aber nicht gefallen: Der 63-jährige Arzt soll ausgestiegen sein und versucht haben, die Absperrung zur Seite zu schieben.

Mit seinem Automatik-Porsche 911 Carrera war der Angeklagte auf die als Absperrposten am Filmset eingesetzte Frau langsam zugefahren, so ermittelte es später die Polizei. Er sei gegen ihre Knie gestoßen, erklärt das mutmaßliche Opfer. Sie habe später Schmerzen gehabt, blaue Flecke an den Knien und habe geweint. Als sie die Polizei anrief und nicht von der Stelle wich, soll der Angeklagte schließlich gewendet haben und davongefahren sein, so die Zeugin.