Nach dem Tod eines Schöffen muss der Prozess um den Giftmord an einem Kleinkind in Potsdam komplett neu aufgerollt werden. Der 67 Jahre alte Mann sei am Wochenende gestorben, sagte Sascha Beck, Sprecher des Landgerichtes Potsdam, am Montag.

Laut Plan sollte am Montag die Verteidigung ihr Plädoyer halten. Für Donnerstag war die Urteilsverkündung angesetzt.