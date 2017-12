rbb/Doris Anselm Audio: radio Berlin 88,8 | 01.12.2017 | Doris Anselm | Bild: rbb/Doris Anselm

Geöffnete Tür und rechtsabbiegender Lkw - Gleich zwei Radfahrer bei Unfällen in Berlin getötet

01.12.17 | 09:12 Uhr

Zwei tote Radfahrer innerhalb weniger Stunden: In Berlin-Mitte starb am Donnerstag ein Mann, als er in die geöffnete Tür eines Taxis prallte. Am Freitagmorgen geriet eine Frau in Spandau unter die Räder eines Lkw-Anhängers.

Bei folgenschweren Unfällen in Berlin sind in den vergangenen Stunden zwei Radfahrer getötet worden.



Frau geriet unter den Lkw-Reifen

In Spandau starb am Freitagmorgen eine Frau, als ein Lastwagen sie überrollte. Die Radfahrerin war auf einem Radweg an der Segefelder Straße stadtauswärts unterwegs, wie Polizeisprecherin Nicola Bartelt im rbb erläuterte. Ebenfalls aus der Segefelder Straße kommend sei dann ein großer Lkw rechts abgebogen Richtung Zeppelinstraße.



"Vermutlich ist der Lkw-Fahrer schon abgebogen und die Radfahrerin kollidierte dann sozusagen mit dem Anhänger." Dort sei die Frau unter den Reifen gekommen und noch an der Unfallstelle verstorben. Derzeit klären Experten an der Unfallstelle den genauen Hergang. Vor Ort gibt es daher Verkehrseinschränkungen.



Mann prallt in Mitte gegen Taxitür

Bereits am Donnerstagabend war ein Radfahrer an seinen Verletzungen gestorben, die er bei einem Unfall in Berlin-Mitte erlitten hatte.

Der 77-Jährige war am Donnerstagmorgen auf der Karl-Liebknecht-Straße in Höhe der Museumsinsel in die Tür eines stehenden Taxis gefahren. Laut Polizei hatte der 66-jährige Taxifahrer die Fahrertür geöffnet, der Senior prallte dagegen, stürzte und verletzte sich schwer am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er am Abend starb. Der Taxifahrer blieb unverletzt.

In diesem Jahr sind damit neun Radfahrer tödlich verunglückt. Die Frau aus Spandau war die 33. Verkehrstote.

Ungefähre Unfallorte