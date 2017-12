Überfälle in Berlin-Marzahn, Kreuzberg, Friedrichshain

Ein Sex-Shop, eine Gaststätte und ein Supermarkt: Am Samstagabend hat es in Berlin mehrere Raubüberfälle gegeben.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bedrohte und fesselte ein maskiertes Duo in der Allee der Kosmonauten in Marzahn eine 35-jährige Mitarbeiterin eines Sex-Shops. Mit dem Geld aus der Kasse flüchteten die Täter unerkannt. Die Frau wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock.