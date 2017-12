Der Einsatz der Berliner Feuerwehr am Berliner Westhafen ist beendet. In einem U-Bahntunnel am Westhafen war am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Der Zugverkehr der U-Bahn-Linie 9 wurde für zwei Stunden unterbrochen. Die Feuerwehr rückte wegen des unterirdischen Brandes mit rund 160 Kräften in 54 Wagen zu dem S- und U-Bahnhof Westhafen im Ortsteil Moabit aus.