Feuer löst Großeinsatz am Berliner Bahnhof Zoo aus

Am Berliner Bahnhof Zoo hat ein Brand für einen Großeinsatz der Feuerwehr und erhebliche Verkehrseinschränkungen gesorgt. Das Gebäude wurde geräumt, zwei Züge wurden zurückgesetzt. Inzwischen verkehren wieder Bahnen, halten aber nicht am Zoo.

Nach einem Brand am Berliner Bahnhof Zoo ist am Sonntag das Gebäude komplett evakuiert worden, der S-Bahn- und Regionalverkehr wurde zeitweise gestoppt. Inzwischen verkehren die Bahnlinien zwar wieder. Die Züge halten aber nicht am Zoo. Nach Bahn-Angaben soll der Verkehr bis zum Abend wieder normal laufen.