Zu Stoßzeiten sind Sitzplätze in Bussen und Bahnen rar - um einen zu ergattern, waren einem Rentner in der Berliner U-Bahn offenbar alle Mittel recht: Er gab sich als Polizist aus und forderte mit einer Schusswaffe einen Sitzplatz ein. Der 78-Jährige war am Montagnachmittag mit der U6 unterwegs, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Am Bahnhof Borsigwerke in Reinickendorf habe er eine 25-jährige Frau aggressiv aufgefordert, ihren Sitzplatz freizumachen. Er gab sich als Polizist aus und zeigte der Frau eine Schusswaffe in seiner Einkaufstasche.