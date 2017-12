Eine Döneuse - weibliche Teilnehmerin - wollte dem Berliner Feierabendverkehr "mal ordentlich auf die Kette gehen", weil alle immer so genervt seien. "Vielleicht wird die Gruppendynamik alle ein bisschen auflockern und es wird den Leuten ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern." Auch Rachegelüste waren Beweggrund in die stinkende Bahn einzusteigen: "Ich sehe das ein bisschen als Racheakt für die Leute, die sich nichts dabei denken, wenn sie in die Bahn steigen und einen Döner fressen – das stinkt nämlich wie sau." Nach Rülps. Viel Rülps. Besonders die Döner, in diesem Falle die männlichen Teilnehmer, beförderten ihre Bäuerchen tief aus der Magengrube gern an die Luft. Und einer der Teilnehmer fügt hinzu "Das ist eine pazifistische Aktion. Denn wer Döner isst, kann keine Waffe bedienen."

Für Fritz-Reporterin Jule Jank, die an der Aktion beteiligt war, fühlte sich das ganze ein wenig an wie eine "kleine Assi-Apokalypse, aber auch nach einer großen Liebeserklärung an den Döner". Ein Dönerliebhaber stimmte sogar "From Döner With Love" ein. Sein Text abgewandelt: "Eating in the bahn and then I let einen fahr'n."