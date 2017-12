Das Sandmännchen hat seinen Fuhrpark erweitert. Wie die Verantwortlichen für die rbb-Koproduktion am Montag bekanntgaben, reist es künftig an Orte, an denen es noch nie gewesen ist, und nutzt dabei viele neue Fahrzeuge. So kommt die Fernseh-Figur zum Beispiel als Windsurfer auf einer Hallig an, fährt mit dem Fahrrad durch Amsterdam oder trifft mit dem Floß auf Kinder am Mississippi. Ein Motorrad mit Beiwagen bringt ihn in einen Märchenwald. Mit einem Solarfahrzeug und einer Flugkapsel macht sich Deutschlands dienstälteste Kinderfernsehfigur auf den Weg ins Weltall, in verschiedene Fantasiewelten, zu Trollen, zu Feenkindern und zu einem Wolkenkind. Am 8. Dezember 2017 reist der Sandmann erstmals in einem ICE.