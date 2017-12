Der Wintereinbruchin der Nacht zum Montag hat in Bandenburg zu zahlreichen Unfällen geführt. Mehr als 60 Mal krachte es allein wegen der Wetterverhältnisse. Starke Schneefälle in der Alpenregion sorgten zudem für lange Schlangen am Flughafen Tegel.

Insgesamt zählte die Polizei am Wochenende 611 Unfälle. Dabei wurde ein Mensch getötet. 89 Menschen wurden verletzt. Am Samstag war ein 69 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall auf der Bundesstraße 107 bei Görzke (Potsdam-Mittelmark) ums Leben gekommen. Er war auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Nach ersten Ermittlungen habe es sich nicht um einen Unfall wegen winterlicher Straßenglätte gehandelt, sagte ein Sprecher.

Starke Schneefälle andernorts hatten am Sonntagabend auch für viele Berliner Reisende handfeste Konsequenzen. Am Flughafen Tegel wurden mehrere Flüge nach Süddeutschland, Österreich und die Schweiz gestrichen. Nachdem in Zürich innerhalb weniger Stunden bis zu 15 Zentimeter Schnee gefallen waren, wurde der Flughafen geschlossen. Auch nach München hob nach 18 Uhr gestern von Tegel aus kein Flieger mehr ab. Etwa 1.000 Menschen standen zwischenzeitlich im Terminalgebäude A des Flughafens Tegel an einem Schalter an, um Informationen zu Alternativen zu erhalten. Am Montagmorgen kam es Ausfällen, nachdem der Flughafen Frankfurt/Main vorübergehend geschlossen war.