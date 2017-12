toberg Montag, 11.12.2017 | 11:36 Uhr

Ist natürlich saublöde, dass ausgerechnet zum Fahrplanwechsel und Premiere des neuen Schienenüberfliegers 2 Schneeflocken quer auf den Gleisen lagen. Ich erinnere an die 4 Hauptfeinde der Deutschen Bahn: Sommer, Frühling, Herbst und jetzt auch Winter. Es könnte alles so schick und schön in unserer Verkehrsinfrastruktur sein, wenn immer 15 Grad Plus, Sonne, kein Regen und kein Wind wäre. Mal irgendwie was Wetterfestes mit ein paar Sicherheiten drin für kleine Abweichungen vom Plan geht wohl mit all den Computersimulationen nicht.