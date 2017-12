Er gehe davon aus, dass der Fall bald aufgeklärt werden könnte, sagte er der "Welt am Sonntag". Die Polizei werte derzeit mehrere Spuren aus. "In dem Wissen, dass wir ihn kriegen werden, sollte er aufhören, bevor es Verletzte gibt", so Schröter. Laut Ministeriumssprecher Ingo Decker sind bei der Sonderkommission "Quer" bislang rund 170 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen.



In Berlin war Anfang November eine Paketbombe des Erpressers an einen Onlinehändler in Frankfurt (Oder) aufgegeben worden. Eine zweite Paketbombe wurde Anfang Dezember in einer Potsdamer Apotheke am Rande des Weihnachtsmarkts entdeckt. Das Paket hatte für langanhaltende Sperrungen des Marktes und der anliegenden Wohnungen sowie für eine aufwändige Sprengung des Pakets durch Spezialisten gesorgt. Die Ermittler gehen davon aus, dass derselbe Täter die Pakete verschickt hat.