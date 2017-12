KV-Bereitschaftspraxis am St. Josefs-Krankenhaus in Potsdam: An den Feiertagen von 8 bis 20 Uhr, Zufahrt über Zimmerstraße 6. Telefon: 01805 582223101

KV-Bereitschaftspraxis am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus: An den Feiertagen von 8 bis 18 Uhr, Leipziger Straße, Haus 3. Telefon: 0355 465822

KV-Bereitschaftspraxis am Städtischen Klinikum in Brandenburg / Havel: An den Feiertagen von 9 bis 19 Uhr, Interdisziplinäres Aufnahmezentrum, Haus 3, Ebene 0

Hochstraße 29. Telefon: 03381 412845

KV-Bereitschaftspraxis am Werner-Forßmann-Krankenhaus in Eberswalde: An den Feiertagen von 9 bis 20 Uhr, Rudolf-Breitscheid-Straße 100. Telefon: 03334 692251

KV-Bereitschaftspraxis an der Immanuel-Klinik in Rüdersdorf: An den Feiertagen von 9 bis 18 Uhr, Ambulanz‐ und Aufnahmezentrum, Ebene 2, Seebad 82/83. Telefon: 033638 83663

KV-Bereitschaftspraxis im Achenbach-Krankenhaus des Klinikums Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen: An den Feiertagen und um die Uhr geöffnet, in der Notfallambulanz werden allerdings keine Termine vergeben. Sie können telefonisch die Wartezeiten erfragen. Telefon: 03375 288231

Sie brauchen einen Facharzt?

Ob Kinderarzt, Chirurg, HNO-Arzt oder Augenarzt - unter diesem Link finden Sie alle fachärztlichen Bereitschaftsdienste in Brandenburg und deren Telefonnummern.