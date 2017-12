Spielhallen in Berlin dürfen laut Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg nicht bequem sein. Betreiber müssen "Einrichtungen der Bequemlichkeit" wie zum Beispiel Sessel, Couchgarnituren oder Sitzgruppen entfernen, entschied das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Damit bestätigten die Richter in einem Berufungsverfahren eine entsprechende Anordnung der Behörden. Ein Spielhallenbetreiber hatte gegen die Anordnung geklagt und in erster Instanz noch Recht bekommen, wie ein Gerichtssprecher am Freitag mitteilte.