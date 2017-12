dpa/Paul Zinken Video: Abendschau | 30.12.2017 | Freya Reiß | Bild: dpa/Paul Zinken

Vorschau auf den Jahreswechsel - Feucht-fröhliche Silvesternacht - auch von oben

30.12.17 | 19:07 Uhr

Deutschlands größte Silvesterparty steigt wieder auf der Berliner Festmeile am Brandenburger Tor. Trotz vorhergesagten Regens werden Hunderttausende erwartet. Mehr Polizei ist im Einsatz. Für Frauen gibt es einen besonders geschützten Bereich.



Die größte Silvesterparty bundesweit findet auch in diesem Jahr in Berlin statt. Auf der Straße des 17. Juni werden hunderttausende Menschen erwartet, die unter dem Motto "Welcome 2018" in das neue Jahr hineinfeiern wollen. Neben dem Feuerwerk um Mitternacht soll ein Liveprogramm mit Musikacts wie Rednex, Whigfield, Oli P., Münchener Freiheit, Conchita und die Spider Murphy Gang auftreten. Auf dem Festgelände gelten strenge Sicherheitsvorschriften: Betonpoller sichern die Zufahrten, Koffer und Rucksäcke müssen draußen bleiben, Taschen werden durchsucht. Verboten ist das Mitnehmen von Raketen oder Böllern sowie Glasflaschen. Eine gute sechsstellige Summe gibt der Veranstalter nach eigenen Angaben allein für die Sicherheitsvorkehrungen aus. Neben dem Festgelände wird auch der umliegende Tiergarten mit doppelten Zäunen abgesperrt, rund 500 Ordner werden im Einsatz sein.

Mobile Wachen und Frauenschutzzone

Polizisten stehen in zwei mobilen Wachen in Containern auf dem Partyarreal bereit, auf dem Gelände werden Beamte in Uniform und Zivil unterwegs sein. Die Feuerwehr richtet ebenfalls zwei mobile Wachen an der Festmeile ein. An Unfallhilfsstellen warten 140 Sanitäter. Auch im Rest der Stadt steigen zahlreiche Partys, eine große Menge Touristen wird erwartet. Rund 1.600 zusätzliche Polizeibeamte sind in der Silvesternacht im Einsatz. Hundertschaften sollen an Orten, an denen das Silvesterfeuerwerk in denen vergangenen Jahren aggressive Ausmaße angenommen hat, für Ordnung sorgen. Die Feuerwehr sieht sich mit mehr als 1.400 Einsatzkräften - darunter knapp 500 ehrenamtliche - gerüstet. Beim vergangenen Silvesterfest mussten Retter 1.500 Mal ausrücken, darunter zu mehr als 400 Bränden.

Zum ersten Mal wird es in diesem Jahr auf der Festmeile eine gesonderte Schutzzone für Frauen geben, die sich sexuell bedrängt oder belästigt fühlen. Diese Anlaufstelle befindet sich im südlichen Bereich der Ebertstraße am Stand des Deutschen Roten Kreuzes. Von der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) kam allerdings Kritik an dem Vorhaben. "Damit sagt man, dass es Zonen der Sicherheit und Zonen der Unsicherheit gibt", sagte der DPolG-Vorsitzende Rainer Wendt der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstagausgabe). Das sei "das Ende von Gleichberechtigung, Freizügigkeit und Selbstbestimmtheit".

Mild und nass

Das Wetter zeigt sich zum Jahreswechsel allerdings von seiner nassen Seite: Am Sonntag soll es immer wieder regnen. Die Temperaturen werden mit Werten zwischen 11 und 14 Grad eher frühlingshaft. Etwas besser sind die Aussichten für Neujahr, dann soll es nur noch gelegentlich regnen, zwischendurch auch mal die Sonne zu sehen sein - bei maximal neun Grad.

Straßensperrungen in Mitte

Die Silvesterparty am Brandenburger Tor sorgt auch für Verkehrsbehinderungen rund um den Veranstaltungsort. So ist etwa die Straße des 17. Juni zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor komplett für den Verkehr gesperrt. Auch die Ebertstraße sowie die Yitzhak-Rabin-Straße sind von den Sperrungen betroffen. Die Sperrungen dauern bis Dienstagnacht an. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Ab Sonntagmittag werden auch die umliegenden Straßen gesperrt. Betroffen sind dann auch Dorotheenstraße, Scheidemannstraße, John-Foster-Dulles-Allee und Behrenstraße. Diese Sperrungen werden am Neujahrstag gegen Mittag aufgehoben. Der öffentliche Nahverkehr hingegen wird in der Silvesternacht ausgedehnt. Die meisten S-Bahnen und BVG-Busse fahren die ganze Nacht durch. In der Regel gilt laut S-Bahn ein 20-Minuten-Takt, die Ringbahn fährt alle 10 Minuten. Zudem soll es bei BVG und S-Bahn zusätzliche Fahrten in Berlin und dem Brandenburger Umland geben.

Polizei und Feuerwehr mit Böllern beworfen

Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat bereits kurz vor dem Jahreswechsel Feuerwehr und Polizei seinen Dank für ihren Einsatz an Silvester ausgesprochen. Dieser gelte insbesondere auch den vielen Freiwilligen, "die selbstlos ihre eigene Freizeit und Silvesterfeier hinter den Einsatz für unser Gemeinwohl zurückstellen", hieß es in einer Mitteilung. Die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr beklagen indes, ihre Arbeit sei riskanter geworden. So heißt es etwa von der Berliner Feuerwehr, Rettungsteams gerieten Silvester immer häufiger auf dem Weg zum oder direkt am Einsatzort "unter Beschuss" von Partygängern. Das sagte Sprecher Andreas Ohlwein den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Freitag). Auch die Berliner Polizei moniert Angriffe auf Beamte und Fahrzeuge mit Raketen und Böllern.

Acht OP-Säle stehen bereit

Insgesamt mahnen Fachleute zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Silvesterfeuerwerk und Böllern. Feiernde sollten so umsichtig mit den kleinen Sprengkörpern verfahren, dass niemand zu Schaden komme, betonte etwa der Chirurg Simon Trach vom Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) im rbb-Inforadio. Denn aufgrund der hohen Sprengkraft vieler Böller komme es leicht zu schwersten Verletzungen. Die reichten von Hörschäden über abgerissene Gliedmaßen oder enstellende Verbrennungen. Nicht alles könne die Medizin wiederherstellen, so Trach. Über Silvester und Neujahr stehen im UKB acht OP-Säle bereit - drei davon allein für die Chirurgen, die sich um schwerste Handverletzungen kümmern. Mehr als 50 durch Böller und Raketen Verletzte muss die Klinik nach eigenen Angaben an jedem Jahreswechsel behandeln. Insgesamt sind es in Berlins Kliniken jährlich rund 500. Bereits vor dem Jahreswechsel verletzte sich ein zwölfjähriger Junge in Berlin-Wedding mit einem Böller schwer an Augen und Hand. Medienberichten zufolge verlor der Junge ein Auge. Dies bestätigte die Polizei allerdings nicht. Ein zehnjähriger Freund des Jungen wurde durch die Explosion des Böllers leicht am Kopf verletzt.

Rückzugsräume für Tiere schaffen

Ein schwieriger Termin ist die Silvesternacht für viele Tiere. So warnt das Berliner Tierheim vor den Folgen von Silvesterraketen und Böllern. Schon vor dem Jahreswechsel seien deswegen die ersten Hunde im Tierheim gelandet, sagte Sprecherin Annette Rost dem rbb. Die Tiere hätten in Panik das Weite gesucht, als draußen Böller geworfen wurden. Das Tierheim rät Hundebesitzern deswegen, ihre Tiere beim Spazierengehen in dieser Zeit auf jeden Fall anzuleinen. Silvester selbst sollten Halter für Hunde wie auch Katzen möglichst ruhige und dunkle Rückzugsmöglichkeiten schaffen. Besonders betroffen sind auch wilde Tiere, die in der Stadt leben. Der Krach von Böllern und Feuerwerk sei für viele Tiere belastend, weil sie ein viel besseres Gehör haben als wir Menschen, erklärte Andreas Kinser von der Deutschen Wildtier Stiftung.

In der Nacht beginnt das große Putzen

Ans Putzen nach der großen Party in der Stadt ist bereits gedacht. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) legt damit bereits los, bevor die Festmeile am Brandenburger Tor gegen 3.00 Uhr schließt. Für den 1. Januar stehen nach Angaben der BSR rund 600 Beschäftigte und 150 Fahrzeuge bereit, um zunächst stark besuchte Orte wie Alexanderplatz, Kurfürstendamm und Hermannstraße zu reinigen. Auf der Partymeile selbst sind allerdings die Veranstalter für das Aufräumen zuständig.



