Verkaufstart für Silvesterfeuerwerk - Gesundheitsexperte warnt vor Feinstaub aus Böllern

27.12.17 | 06:18 Uhr

Offizieller Verkaufsstart ist am Donnerstag, gezündet werden darf Feuerwerk sogar erst an Silvester. Beides wird aber regelmäßig ignoriert, obwohl bekannt ist: Knallen ist gefährlich. Weniger bekannt ist die massive Feinstaubbelastung durch Feuerwerk.



Vor dem Verkaufsstart für Silvesterfeuerwerk am Donnerstag haben Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) und Arbeitsministerin Diana Golze (Linke) vor dem Kauf illegaler Pyrotechnik gewarnt. In diesem Jahr würden im Internet auch so genannte Schallerzeuger der Kategorie P1 als Feuerwerk angeboten, sagte Golze am Dienstag in Potsdam. Auch Berlins Innensenator Andreas Geisel hatte zuvor erklärt, er appelliere an die Menschen, "verantwortungsbewusst mit Feuerwerkskörpern umzugehen". Dem Magazin "Der Spiegel" gegenüber rief er zur Mäßigung beim Gebrauch von Feuerwerkskörpern auf. Besonders laute Pyrotechnik mit einer Schallerzeugung von mehr als 120 Dezibel werde etwa für die Abwehr gefährlicher Tiere oder als Notsignal eingesetzt, sei aber für die Verwendung als Feuerwerk verboten.

Der Zoll hatte zuvor mitgeteilt, dass die Behörden auch in diesem Jahr mit sehr großen Mengen an illegalem Feuerwerk rechnen. Eine Sprecherin des Hauptzollamts Frankfurt (Oder) teilte mit, dass im vergangenen Jahr in der Region 9,5 Tonnen Pyrotechnik aus dem Ausland beschlagnahmt worden seien und dass die Menge illegaler Knallkörper seit Jahren steige.

Gesundheitliche Gefahren aufgrund der Lautstärke

Tausende Menschen erleiden allein in Deutschland jährlich ein Knalltrauma, weil ein Böller oder eine Rakete in ihrer unmittelbaren Nähe explodiert. Ein winziger Moment von zwei Millisekunden genügt, damit ein Schalldruck von 140 Dezibel oder mehr Schäden im Innenohr hervorruft. Dort werden unter anderem die empfindlichen Haarzellen geschädigt - häufig zum Glück nur vorübergehend, manchmal aber auf Dauer. Ohrenstöpsel können das Risiko mindern, sagen Experten. Halten Taubheitsgefühl, Summen, Schwindel oder Ohrenschmerzen an, dann sei der schnelle Gang zum Arzt wichtig, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für HNO-Heilkunde.

Warnung vor Feinstaub durch Feuerwerkskörper

Im "Spiegel" warnte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zudem vor der Bedrohung durch Feinstaub rund um die Silvestertage. "Feinstaub aus Böllern und Feuerwerkskörpern ist ein echtes Gesundheitsrisiko", sagte er dem Magazin. "Was man an Silvester einatmet, bleibt für den Rest des Jahres im Körper." Obwohl es einen klaren Zusammenhang zwischen einer ausgesprochen hohen Feinstaubbelastung und Feuerwerkskörpern gibt, haben die Behörden bisher kaum gesetzliche Möglichkeiten, die Knallerei zu reglementieren. Das Umweltbundesamt hat lediglich einen Aufruf gestartet, das private Feuerwerk einzuschränken und verweist dabei eben auf die gesundheitlichen Gefahrenunter anderem durch den Feinstaub.



Am Donnerstagmorgen (28. Dezember) startet in den Läden der offizielle Vorverkauf für das Silvesterfeuerwerk. Das Abfeuern der Feuerwerkskörper ist allerdings grundsätzlich nur in der Zeit zwischen dem 31. Dezember 0 Uhr und dem 1. Januar um 24 Uhr erlaubt. Die Gemeinden und Städte können hier allerdings eigene Zeiten festlegen. In Berlin darf zwischen 18 Uhr am Silvesterabend und 7 Uhr am Neujahrsmorgen Feuerwerk gezündet werden.



Illegale Feuerwerkskörper

Nur wenige Knalleinschränkungen

Zwar ist in allen Kommunen laut Sprengstoffverordnung das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern verboten, generelle "No-Go-Areas" gibt es aber kaum. "Auf den Geländen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten sind private Feuerwerke oder Knaller nicht zugelassen", erläutert der Sprecher der Stadt Potsdam, Jan Brunzlow.



Darüber hinaus verweist Potsdams Stadtsprecher darauf, dass das Ordnungsamt ein besonderes Auge auf illegales Zünden von Feuerwerkskörpern vor Silvester habe. Auch die Stadt Frankfurt (Oder) warnt, dass Verstöße mit Bußgeldern in Höhe von 50 bis 2.000 Euro geahndet würden.

