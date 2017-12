Das Fahrzeug war Polizeibeamten am Montagnachmittag in der Beusselstraße in Moabit aufgefallen. Eine Abfrage des Kennzeichens ergab, dass der Wagen als gestohlen gemeldet war – die Polizisten signalisierten dem Fahrer, er solle anhalten. Das tat der junge Mann. Als die Beamten dann ausgestiegen waren und an den Smart herantreten wollten, raste der plötzlich davon. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf.

Zwei junge Männer haben die Silbersteinstraße in Berlin-Neukölln als Rennstrecke benutzt: Sie rasten mehrmals in beide Richtungen, bis es krachte. Die Polizei zog die Autos - einen Audi R8 und einen Lamborghini - ein. Beide sind als Firmenwagen gemeldet.

Kurz hinter der Rathausstraße fuhr der Smart in ein Polizeiauto, das mit eingeschaltetem Blaulicht quer auf der Fahrbahn stand - und in den BMW einer 35-Jährigen. Die 35-Jährige und der Fahrer des Polizeifahrzeugs wurden leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden. Der Polizist konnte seinen Dienst anschließend nicht fortsetzen.

Wie solche Geschichten oftmals weitergehen, zeigt ein Verfahren, das heute startet: Gegen zwei junge Männer, die ebenfalls in Berlin-Mitte zu schnell mit Autos unterwegs waren, hat am Dienstag der Prozess vor dem Amtsgericht Tiergarten begonnen.



Die beiden 20-Jährigen sollen sich vor zwei Jahren im Ortsteil Gesundbrunnen ein illegales Autorennen geliefert haben. Dabei seien sie rücksichtslos in einem Mercedes und in einem BMW unterwegs gewesen sein, hätten wild zwischen den Spuren hin- und her gewechselt, riskante Lenkmanöver vollführt und andere gefährdet, so die Anklage. Zu einem Unfall sei es zwar nicht gekommen – aber es sei kurz davor gewesen zu knallen, sagte Gerichtssprecherin Lisa Jani dem rbb.