Vom Erpresser des Zustellers DHL fehlt die heiße Spur. Die Ermittler suchen Zeugen. Sie raten jedem in Berlin und Brandenburg, Pakete mit seltsamem Absender nicht selbst zu öffnen. Inzwischen wurden auch in Thüringen zwei verdächtige Sendungen entdeckt.

Seit dem Fund einer Paketbombe in einer Potsdamer Apotheke am 1. Dezember habe das Entschärfungsteam nicht mehr ausrücken müssen.

Die Soko arbeite im Landeskriminalamt in Eberswalde (Barnim) weiter mit mehr als 50 Beamten an den Hinweisen und Spuren, erklärte Herbst. Auskünfte zu den Ermittlungen gibt die Polizei nicht. "Wir wollen Täter nicht informieren, sondern inhaftieren", betonte Herbst.

Der oder die Erpresser hatten Anfang November an einen Händler in Frankfurt (Oder) und drei Wochen später an die Potsdamer Apotheker Paketbomben verschickt. Die Bombe in Potsdam wird als zündfähig eingeschätzt. Von dem Paketdienstleister DHL fordern die unbekannten Täter mehrere Millionen Euro in der Digital-Währung Bitcoin.