Pyrotechnik in Keller in Brand geraten

Bei einem Feuer in Berlin-Spandau ist am Donnerstag Pyrotechnik in Brand geraten. Drei Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Um wie viel und welche Art von Pyrotechnik es sich handelte, war zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei hatte es eine Art Explosion gegeben.



Der Brand sei im Keller eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, hieß es. Ein Mann wurde schwer verletzt und erlitt laut Feuerwehr unter anderem Brandverletzungen. Zwei Frauen seien mittelschwer verletzt, so ein Sprecher.



Wegen der Rauchentwicklung mussten den Angaben zufolge acht Menschen aus Nachbarhäusern in Sicherheit gebracht werden. Das Haus, in dem der Brand ausgebrochen war, war zunächst gesperrt. Die Feuerwehr war mit 50 Kräften vor Ort. Der Einsatz war nach etwa dreieinhalb Stunden beendet. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.