Verkehr aus, Party an

Sperrungen zur Silvesterparty am Brandenburger Tor

Alle Jahre wieder - kommt nicht nur das Weihnachtsfest, sondern auch die berüchtigte Silvesterparty am Brandenburger Tor. Während sich manch einer auf das Festprogramm mit 90er-Sternchen wie Rednex oder Whigfield freuen mag, beißen Autofahrer eher ins Lenkrad.

Bereits am Mittwoch beginnen in Berlin die Aufbauarbeiten für die Silvesterparty am Brandenburger Tor. Deshalb ist seit dem frühen Morgen die Straße des 17. Juni zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor komplett für den Verkehr gesperrt.

Auch die Ebertstraße sowie die Yitzhak-Rabin-Straße sind von den Sperrungen betroffen. Die im Aufbau befindliche Partymeile und der daran angrenzende Tiergarten können auch von Fußgängern und Radfahrern nicht mehr passiert werden. Die Sperrungen dauern bis Dienstagnacht an. Eine Umleitung ist ausgeschildert.