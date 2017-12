Umländer 14552 Dienstag, 19.12.2017 | 07:12 Uhr

Na bravo liebe RBB-Redaktion. Kaum läuft's bei der S-Bahn nicht, gibt's sofort 'ne Meldung. Darüber, dass gestern fast ganztägig wegen einer Weichenstörung am Ostbahnhof quasi der gesamte Regional- und Fernverkehr auf der Stadtbahn "umgeleitet" wurde - also entfiel, liest man nichts.

Aber das war ja auch "nur" Zeitverlust und Generve, weil gestern die S-Bahn ja glücklicherweise fuhr. Nur am Bahnhof Wannsee stand man dann abends nach einem Schaden am Zug bei einem RE1 gegen 20 Uhr lange und bedröppelt da, weil die Anzeiger die Verspätung sehr behäbig mitteilten und die Lautsprecheranlage am Bahnsteig nicht funktionierte.