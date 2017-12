Das Vertrauen in Wissenschaft und Journalismus sinkt, glaubt Martin Schneider, Vorsitzender des Verbandes der Wissenschaftsjournalisten (WPK) - auch wenn wir von amerikanischen Verhältnissen noch weit entfernt sind: Der US-Präsident etwa macht seine Überzeugung, dass es den von Menschen gemachten Klimawandel nicht gibt, zur Staatsdoktrin. Egal, welche Beweise Wissenschaftler vorlegen.



Auch hier in Europa zeigt sich die Vertrauenskrise: In Norwegen, so ermittelte kürzlich deren Wissenschaftsrat, halten 46 Prozent der Bevölkerung publizierte Forschungsergebnisse für nicht glaubwürdig. Die Hälfte der Norweger glaubt zudem, Journalisten berichteten nur, was ihrer eigenen Einstellung entspräche.