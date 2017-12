Bild: Grün Berlin GmbH

"Taxiway" verwittert - Flächen auf dem Tempelhofer Feld werden neu asphaltiert

03.12.17 | 09:56 Uhr

Seitdem der Flugbetrieb auf dem Tempelhofer Feld eingestellt ist, heißt es dort: Radeln, Skaten und Rollern was das Zeug hält. Kein Wunder, dass die Startbahnen inzwischen schon Löcher haben. Nun wird der Asphalt ausgebessert.

Radler, Inliner, Skater, Kite-Surfer - sie alle rollen jeden Tag über die Asphaltpisten des Tempelhofer Feldes. Es sind so viele, dass die denkmalgeschützten Wege des früheren Flughafens inzwischen recht ramponiert daliegen. Deshalb sanieren Straßenarbeiter einige dieser Flächen ab Montag, genauer gesagt geht es um den sogenannten Taxiway. Er verbindet die beiden ehemaligen Startbahnen. Der Taxiway, so berichtet es die zuständige Grün Berlin GmbH, sei inzwischen stark verwittert, die Arbeiter werden dort und am nahegelegenen Patrouillenweg Risse verfüllen. Besucher des Feldes müssen sich während der Arbeiten ein wenig einschränken, denn der Baustellenverkehr muss einmal über das Feld: Er wird vom Tempelhofer Damm über die südliche Landebahn bis zur Baustelle Richtung Oderstraße geführt. Die südliche Landebahn wird - damit sich Bagger und Biker nicht in die Quere kommen - durch Gitter aufgeteilt.

Arbeiten bis Ende Januar

Bis zum 21. Dezember soll an den Pisten gewerkelt werden. Nach einer Weihnachtspause am 15. Januar 2018 geht es weiter, vorausgesetzt das Wetter macht mit. Bis Ende Januar soll alles fertig sein.



Außer dem Taxiway werden im Dezember zwei kleinere Teilflächen seitlich der südlichen Landebahn ausgebessert. Der sogenannte Patrouillenweg am Südrand des Tempelhofer Feldes wird vom 5. bis 11. Dezember gesperrt.

Linienverkehr seit 1923

Der Flughafen Tempelhof war einer der ersten Verkehrsflughäfen Deutschlands. Schon 1923 begann der Linienverkehr. 1936 bis 1942 errichteten die Nationalsozialisten das heutige Flughafengebäude, rund 300.000 Quadratmeter groß. Mit dem Zweiten Weltkrieg entstanden in den Hangars Waffenschmieden mit Zwangsarbeitern, auf dem Gelände ein Konzentrations- und ein Krieggefangenenlager, die Keller dienten bald als Bunker. In der Nachkriegszeit brachten die Alliierten mit den sogenannten Rosinenbombern Lebensmittel über Tempelhof ins westliche Berlin. 2008 wurde der Flugbetrieb eingestellt. Ein Volksentscheid versuchte noch die Schließung des Flughafens zu verhindern, die nötige Mehrheit dafür fand sich nicht. In einem Volksentscheid bestimmten die Berliner jedoch 2014, dass eine vom Senat geplante Bebauung am Rand des früheren Flughafens per Gesetz nicht stattfinden darf. Im Januar 2016 änderte das Abgeordnetenhaus dieses Gesetz, um Unterkünfte für Flüchtlinge zu bauen. Diese stehen inzwischen auf den Vorflächen des Flughafengebäudes.